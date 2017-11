Nace Martin Scorsese

Quizá fuera sólo casualidad, pero lo cierto es que el asma llevó al cine a aquel niño nacido en el barrio neoyorquino de Queens, el 17 de noviembre de 1942, privándole de los juegos en la calle.

Dicen que estaba obsesionado por el cine, pero, a la vista de los resultados, está claro que se estaba preparando. Y es de suponer que también escuchaba música, porque, si una cosa ha demostrado siempre Scorsese es su buen gusto para escoger la de sus películas. Scorsese dio sus primeros pasos en el cine cuando Bob Dylan despegaba en la música. Quizá por eso Dylan puso en manos de Scorsese el material para ese gran documental sobre su vida que ha creado el neoyorquino.

“No directions home”, con imágenes inéditas de Dylan que ayuda a reconciliarse con el cantautor de Minnesota, no fue la primera incursión de Scorsese en el mundo de la música. Ya había montado el documental sobre el Festival de Woodstock y otro en torno a una gira de Elvis.

También está detrás de “New York, New York” y siguió en una de sus giras a The Band. Eso, sin contar con “Toro salvaje”, “Taxi Driver”, “El color del dinbero”, La última tentación de Cristo”, “Gangs of New York”, o “El aviador”.

Aunque, quizás su mayor contribución a la música haya sido la serie de documentales que, bajo el nombre de “Martin Scorsese presenta El blues”, nos acerca al misterio de esa música sabia y antigua que está en el principio del jazz, del R&B y del rock y que, por lo tanto, es la base de todo lo que suena hoy y sonará en el futuro.