Richard Wayne Penniman, más conocido como Little Richard, nació en Macon (Georgia, EE UU) en 1935

Fue uno de los rockeros más originales de la década de los 50. No sólo tocaba el piano y cantaba, sino que fue autor de grandes clásicos del género como Lucille, Long tall Sally, Slippin’ and slidin’ o Keep a knockin, entre otros.