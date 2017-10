Nace Larry Mullen Jr (U2)

Nació en Dublín (Irlanda). Es miembro fundador y batería de U2, banda de la que también forman parte Bono, Adam Clayton y The Edge, y que se creó en 1976. La popular formación alcanzó el éxito a mediados de los años 80 gracias a títulos como Sunday, bloody sunday, I still haven’t found what I’m looking for y Where the streets have no name.

Además de su dominio de las baquetas, Mullen es conocido por ser el miembro más conservador de la banda, el menos excéntrico. En 1996, junto a su amigo y bajista Adam Clayton, recrearon el clásico de Lalo Schifrin, Theme from Mission: Impossible, para la banda sonora del filme Mission: Impossible (1996), protagonizado por Tom Cruise.