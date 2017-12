Nace Keith Richards

Keith Richards nació el 18 de diciembre de 1943 en Dartford, Kent (Inglaterra). En 1962 fundó la banda de rock and roll por excelencia: The Rolling Stones. Sus inconfundibles riffs de guitarra han sido siempre un elemento diferenciador de la música de la banda liderada por Mick Jagger. Junto a este último, Richards ha escrito algunas de las canciones más grandes de la historia como (I can’t get no) Satisfaction o It’s only rock and roll, entre otras. Richards fue el último miembro de la banda en embarcarse en un proyecto paralelo en solitario. El suyo vio la luz en 1988 bajo el nombre de Talk is cheap, que tuvo bastante más éxito que Primitive cool, de Jagger.