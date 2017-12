Nació en Glasgow (Escocia). En 1982, fundó junto a su amigo y guitarrista Ian Harvie el grupo Del Amitri, del que es cantante, bajista y compositor.

Más tarde se unieron a la banda Bryan Toland y Paul Tyagi. Algunas de las canciones más importantes de la carrera del cuarteto escocés son: Always the last to know, del álbum Change everything (1992), que consolidó la popularidad del grupo en el Reino Unido, Be my downfall, Roll to me o Some other sucker’s parade.