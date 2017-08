Nace John Deacon, miembro fundador de Queen

Su pasión por el bajo no fue vocacional aunque resulte extraño de creer por su magistral ejecución a la hora de hacer sonar el instrumento.

Deacon comenzó su carrera artística en los 60 tocando la guitarra la banda Opposition. Tiempo más tarde, cambió de instrumento y se decidió por el bajo, cuando el grupo había añadido a su nombre dos nuevas palabras: The New Opposition. Y como parece que tampoco este último nombre les acababa de convencer, se acabarían llamando The Art.

En enero de 1971 entró a formar parte de Queen, formación en la que compartía protagonismo junto al vocalista Freddie Mercury, al guitarrista Brian May y al batería Roger Taylor. El cuarteto, que con el tiempo se convertiría en uno de los referentes del rock británico y mundial, debutó en 1973 con un álbum homónimo en el que se destilaba puro hard rock.

A pesar de que Mercury y May siempre despuntaron como buenos compositores, Deacon escribió algunos de los mejores títulos de Queen entre ellos, “You’re my best friend”, el himno funky rock de los 80 “Another one bites the dust”, el famosísimo “I want to break free” o la balada “Friends will be friends”.

Desde la muerte de Freddie Mercury en 1991 John Deacon no se ha prodigado demasiado en el mundo de la música. De hecho sólo trabajó en una serie de canciones que Mercury dejó inacabadas y que los miembros de Queen se encargaron de terminar. Éstas se recogieron en el álbum “Made in Heaven”, editado en 1995.