Nace Joan Jett

Joan Larkin, más conocida como Joan Jett, nació en Filadelfia (EE UU). Fue una de las rockeras más destacadas de los últimos años de la década de los 70 y principios de los 80. Su primera banda se llamó The Runaways, pero con la que triunfó definitivamente fue con The Blackhearts.

Con ellos cosechó uno de sus mayores éxitos, el single I love rock and roll, que se incluyen en un álbum del mismo nombre. La canción llegó a vender 1.000.000 de copias en EE UU, y además ha sido versionada en innumerables ocasiones por los más diversos artistas. Una de las últimas en hacerlo fue Britney Spears. Otro de los temas más recordados de Joan Jett es I hate myself for loving you.

En 1999 se volvió a reunir con The Blackhearts para publicar Fetish.