Nace Jerry Lee Lewis

Nace en Ferriday (EE UU). También conocido como The Killer, Jerry Lee Lewis fue toda una eminencia del rock en los años 50 y 60. Su figura y destreza al piano han sido pasto de innumerables páginas de libros y biografías, así como de producciones cinematográficas.

En 1957 debutó dentro del mundo de la música con el single Whole lotta shakin’ goin’ on. Tras este éxito, llegaría el que fue, sin duda, el gran pelotazo de su carrera, la mítica Great balls of fire, que fue nº 2 de Billboard y hoy es uno de los grandes clásicos del rock and roll.