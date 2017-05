Nace James Brown

Una vida profesional exitosa aunque en lo personal no le sonriera tanto. Abandonado por su madre, vivió con su padre y su tía que regentaba un burdel, limpió zapatos, recogió algodón, fue boxeador, jugó al baseball y robó piezas de coche para sobrevivir en una infancia no demasiado afortunada.

Tres años de cárcel, otros tres de reformatorio, hasta que un hecho cambiaría su vida, ser adoptado por la familia de Bobby Byrd, el cantante que le lanzó a la fama.

The Starlighters más tarde llamados Flamous Flames sería su primera banda y su primer número 1 llegaría en 1958 con “Try me”, repitiendo posición con “It´s a man´s , man´s, man´s World”.

Y a partir de ahí una exitosa carrera que le convertiría en una de las más brillantes estrellas del soul, pero sería en 1965 cuando lo revoluciona todo con el legendario “Papa´s Got a Brand New Bag” aportando con él y sus temas posteriores, un aire totalmente fresco, renovado y original.

Para muchos es el elemento más importante en las tres revoluciones de la música negra en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los artistas más importantes de los últimos tiempos como Mick Jagger, Prince, David Bowie o Michael Jackson no niegan la influencia que ha ejercido “Mister Dinamita” en su música. Él sería el creador del funk y precursor de ritmos tan actuales como el rap o el hip hop.

A pesar de sus grandes logros musicales, en 1988 fue arrestado por exceso de velocidad y consumo de drogas, años más tarde fue declarado culpable de maltrato a su esposa, e incluso tras su muerte, la polémica continuó con la negativa del abogado de que su última mujer entrase en casa y mil disputas más, a pesar de que el dijera una vez “Lo que me conviene es desaparecer, llamando la atención lo menos posible”.

Pero no fue así fueron muchos quienes acompañaron su ataúd hasta el teatro Apolo, ese día de navidad nos dejaba James Joseph Brown, nacido en Barnwell, Carolina del Sur, el 3 de mayo de 1933, y conocido por todos como James Brown, o “Soul Brother Number One”, o “The Hardest-working Man in Show Business, o “Universal James”, o “Minister of the new super-heavy funk”o “The Goldfather of soul•”