Dido Armstrong, conocida como Dido, nació en Islington (Reino Unido). Aunque en lo musical fue muy precoz, hasta que colaboró en Faithless, la banda de su hermano Rollo, no comenzó en plan profesional.

En 1999 triunfó en todo el mundo con el álbum No angel. El éxito le vino dado en gran medida por el hecho de que el rapero Eminem decidió utilizar una de las canciones de Dido titulada Thank you, como parte de los coros de un single del rapero blanco llamado Stan. En 2003 publicó su segundo y esperado trabajo discográfico, un álbum que lleva por nombre Life for rent.