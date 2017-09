Nace Dee Dee Ramone (The Ramones)

Douglas Colvin, más conocido como Dee Dee Ramone, nació en Fort Lee (EE UU). Fue el bajista y uno de los miembros fundadores de The Ramones junto al cantante Joey Ramone (John Cummings) y el batería Tommy Ramone (Tom Erdelyi).

Curiosamente, también fue el primero en abandonar la banda. Lo hizo en 1989 tras la publicación del álbum Brain Drain, descontento por el sonido comercial que estaba adquiriendo el grupo. Atrás dejaba años de éxito gracias a temas como Judy is a punk, Do you remember rock n’ roll radio y Outsider. Después de marcharse, grabó un par de álbumes en solitario a mediados de los 90 y en 1999 formó The Remains, una banda que realizaba versiones de temas originales de The Ramones. Si la saga de Ramones había empezado a extinguirse en 2001 al morir de cáncer Joey Ramone, vocalista líder y cofundador de la legendaria banda, la muerte de Dee Dee el 5 de junio de 2002 añadió un crespón más a la historia del grupo.