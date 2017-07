Nace Carlos Santana

Carlos Santana (nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, México) entró en contacto con la música tradicional gracias a su padre José, un experto Mariachi violinista que le enseñó los principios básicos de la teoría musical. El cambio drástico de la pequeña ciudad de Autlán a la gran urbe que era Tijuana trajo esperanzas de una nueva vida para Carlos y su familia. Cuando su familia se mudó a San Francisco, Carlos tuvo que aprender inglés rápidamente y se empapó de la música rock, estudiando a los grupos que tocaban por la ciudad y siguiendo su propia evolución.

Con 18 años cambió el violín por la guitarra, para estudiar y emular la música de artistas que escuchaba en la radio como B.B. King, T. Bone Walker y John Lee Hooker. Poco después comenzó a tocar rock”n roll con grupos locales como T.J.”s, añadiendo un toque único a las canciones de los años 50. Así fue perfeccionando su estilo y sonidos, que le auguraban un futuro prometedor. En 1960 la familia de Carlos se trasladó a San Francisco (EE UU) y él lo hizo un año después. Allí encontró un crisol de culturas y el ambiente perfecto para seguir perfeccionando su estilo en la guitarra, que más tarde le identificaría como uno de los músicos más innovadores de nuestro tiempo. Unos años después, en 1966 la música de Carlos Santana recorrió las calles de San Francisco gracias a The Santana Blues Band, su primer grupo, que formó junto a Gregg Rolie (coros y teclados), Michael Shrieve (batería), David Brown (bajo), Armando Peraza (percusión y coros), Marcus Carabello y Jose Areas (percusión). Durante los dos años siguientes la popularidad de la Santana Blues Band creció de tal manera que de tocar en las calles de San Francisco el grupo pasó a participar en el mítico festival de Woodstock en 1969 para más de 500.000 personas. El álbum debú de la banda, Santana (que incluía Evil ways) fue un gran éxito que dio paso al histórico Abraxas (con grandes canciones como Black magic woman y el clásico de Tito Puente, Oye como va).

En 1971 se une al grupo el guitarrista Neal Schon y publican Santana III, que fue número uno durante cinco semanas consecutivas. Un año después Carlos Santana grabó un álbum junto al batería/vocalista Buddy Miles (años después miembro de Santana) y se publicó un nuevo trabajo del grupo, Caravanserai, con músicos diferentes en cada tema aunque en ninguno de ellos participaron Dave Brown o Mike Carabello. Carlos grabó en 1973 otro álbum a dúo, en este caso con el guitarrista John McLaughlin. Poco después salió a la luz Welcome, en el que participaron sólo miembros fundadores de la banda; Carlos, Mike Shrieve, Armando Peraza y Jose Areas (Rolie y Schon habían abandonado la banda para formar Journey). En los años siguientes el grupo continuó, con Carlos al frente y un grupo de músicos de alquiler mientras el seguía grabando discos en solitario, apostando por el jazz-fusion en discos como The swing of delight, junto a Herbie Hancock y Wayne Shorter; o Zebop, en 1981, que mostraba la maestría de Carlos con la guitarra con una claridad que no se escuchaba desde sus primeros trabajos. Después llegó Havana moon, en el que colaboraban Willie Nelson y Booker T. Jones.

En 1985 Carlos publicó Beyond appearances y compartió una gira con Bob Dylan; un año después se ocupó de la partitura de La Bamba y en 1987 se reunió con Buddy Miles para grabar Freedom. Dos años después, en 1987, participó en el álbum de John Lee Hooker The healer con sus fantásticos solos de guitarra. Durante el verano de 1993 la banda recorrió Latinoamérica y poco después se publica un álbum en directo Sacred fire.Carlos pone en marcha su propia compañía discográfica, Guts And Grace, con el lanzamiento de una recopilación de discos en directo de Jimi Hendrix, Bob Marley y Marvin Gaye, entre otros artistas. En en 1994 actuó en Woodstock II rememorando su mágnífico e incendario concierto en la primera edición del festival. Un año después reclutó a Tony Lindsay como vocalista. En 1999 regresó a sus raíces musicales al firmar un contrato con Arista, cuyo presidente Clive Davis, había fichado en 1968 a la primera encarnación de la Santana Band para Columbia. Esa unión creativa culminó con la edición de un nuevo disco del guitarrista, Supernatural con grandes colaboraciones (Eric Clapton, Lauryn Hill, Everlast, Rob Thomas, Eagle-Eye Cherry, Dave Matthews…). El disco vió la luz en el mejor momento para la musica latina en Estados Unidos. El éxito del primer sencillo Smooth, escrito e interpretado por Rob Thomas (Matchbox Twenty), impulsó las ventas del álbum y en febrero del 2000 Carlos (el promotor de esta fusión latina desde hace muchos años) vio reconocido su talento y tantos años de trabajo con ocho premios Grammy.El 24 de septiembre de 2002 se estrenó The game of love, el primer sencillo de Shaman, el nuevo disco del mexicano. El tema, escrito por Gregg Alexander y Rick Nowels, lo cantaba la rockera canadiense Michelle Branch.

