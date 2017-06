Nace Bryan Ferry

Nació en Washington (Reino Unido) en 1945. Fundó Roxy Music junto a Brian Eno en 1971, al tiempo que triunfaba como solista. El álbum de mayor éxito de la formación llegó en 1982 bajo el título de Avalon, que fue nº1 en su país. En él se incluían canciones como More than this y la famosa balada que da nombre al álbum.

En solitario, Bryan Ferry grabó discos como In your mind (1977) y Boys and girls (1985), entre otros. Se le considera una de las mejores voces del rock británico y es el dandy por excelencia del género.