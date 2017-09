Nace Al Jardine (The Beach Boys)

El grupo, que un principio se bautizó The Pendletones, lo componían, además de Al Jardine, Mike Love y los hermanos Carl, Brian y Dennis Wilson. Su álbum debú fue Surfin’ Safari (1962). Un año más tarde, temas como Barbara Ann y Surfin’ USA se convirtieron en grandes éxitos que arrasaron en las listas de ventas. La voz principal de Help me Rhonda, otro de los temas más recoradados de la formación, es, precisamente, la de Al Jardine. Su primer nº1 lo alcanzaron en 1964 con el tema I get around. En 1966 la música de The Beach Boys empezó a hacerse más compleja como demuestra el disco Pet sounds (1966). En noviembre de ese mismo año, lanzaron Good vibrations. A mediados de los años 80 Al Jardine abandonó el grupo.