Muere Brian Epstein

Mientras The Beatles está con el Maharishi Mahesh Yogi se enteran de que Brian Epstein ha muerto de una sobredosis.

Epstein tenía 32 años. El New York Times le elogió definiéndole como: “El hombre que revolucionó la música pop de nuestro tiempo”. John Lennon dijo después que los Beatles desaparecieron cuando Epstein murió.

Nacido en Liverpool (Reino Unido) el 19 de septiembre de 1934. Fue el descubridor de The Beatles. En 1963 se convirtió en el manager más exitoso de la historia del pop gracias a representar a artistas como The Beatles, Gerry and the Peacemakers, Cilla Black o The Dakotas.

Murió un día como hoy de 1967, víctima de una sobredosis de barbitúricos.