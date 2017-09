Morrissey anuncia que deja The Smiths

The Smiths fue una de las bandas más representativas del movimiento indie británico de los años 80. Su álbum The queen is dead (1986), fue un éxito rotundo. Everyday is like Sunday fue una de los primeros éxitos de Morrissey en solitario. Your arsenal (1992), el mejor álbum, para muchos, de Morrissey, Vauxhall and I (1994), que fue nº 1 en el Reino Unido, y Maladjusted (1997) son algunos de los trabajos que publicó en la década de los 90. Tras éste último se sumió en un mtismo musical de siete años que rompió en 2004 con el regreso triunfal de You are the quarry, que se convirtió en el álbum más vendido del cantante.

