‘Missing you’, nº 1 de Billboard

El tema “Missing you” de John Waite alcanza el nº1 de la Billboard Hot Charts 100 el 22 de septiembre de 1984.

La canción es un tema de John Waite, artista que destacó, principalmente como solista, en los años 70, pero que también estuvo al frente de bandas como The Babys y Bad English. “Missing you” fue su único gran éxito, al margen de títulos como “Isn’t it time” y “When I see you smile”, que también sonaron en la radio durante aquella época, pero sin hacer demasiado ruido.

Su único nº1 de Billboard, por tanto, se incluía dentro de su segundo trabajo en solitario “No brakes” (1984), que tuvo otra canción, “Tears”, el el Top 40 de Billboard.