Michael Jackson lanza Thriller

El Rey del Pop, sacaba al mercado, un día como hoy, el álbum Thriller, sin duda, el disco más laureado y exitoso de su carrera en solitario.

De él se extrajeron los sencillos Billie Jean (nº 1 de Billboard), Beat it (nº 1 de Billboard) y grabada con la colaboración de Eddie Van Halen, Wanna be startin’ somethin’ y Thriller (nº 1 de Billboard), entre otros. También incluía el tema The girl is mine en el que colaboraba su entonces amigo Paul McCartney. Thriller es el álbum más vendido de la historia con cerca de 70 millones de copias despachadas en todo el mundo. A Michael Jackson le valió, además, ocho premios Grammy.