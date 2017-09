‘I shot the sheriff’, nº1 de Billboard

Tras I shot the sheriff, el cantante y guitarrista empezó a andar el camino para convertirse en uno de los artistas más destacados del momento, y hoy músico de referencia. Entre sus canciones más recordadas destacan Wonderful tonight, Lay down Sally, I can’t satnd it y la emotiva Tears in heaven, dedicada a su hijo Connor, fallecido al caer de un rascacielos en Nueva York.