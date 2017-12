EE UU impide la entrada de The Sex Pistols en su territorio

Dos días antes de actuar en Saturday’s night live, un programa de la televisión norteamericana, a los miembros de la banda se les negó la entrada en el país. The Sex Pistols tenía además programado un tour que, lógicamente, también tuvo que ser cancelado.

La banda liderada por Sid Vicious ya había levantado ampollas en su país de origen, sobre todo por el mensaje de sus canciones. Ese mismo año, la formación había editado su disco “Nevermind the bollocks (Here’s The Sex Pistols)”, y un poco antes, había sacado al mercado el controvertido sencillo God save the Queen, tras el cual el primer bajista de la formación, Glen Matlock, abandonó el grupo.