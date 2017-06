Duran Duran nº 1 de Billboard con The Reflex

La canción fue lanzada como tercer sencillo del tercer disco de la banda británica “Seven and the Ragged Tiger”.

Quizá fue uno de los éxitos más granados del grupo y el segundo tema en lograr alcanzar el número uno de las listas de éxito británicas tras el tema “Is There Something I Should Know?”, editado en 1983

Fue también el primer tema en alcanzar el top del Billboard el 17 de junio de 1984, puesto donde permaneció durante 2 semanas consecutivas.

Duran Duran fue en los 80 responsable de personificar el movimiento de la New Wave entre la audiencia. Su reputación fue armada a base de sus video-clips, en los cuales mostraban su estilo, glamour y fashion Como Depeche Mode, Duran Duran estuvieron entre las pioneras en hacer sus propias remezclas.

Antes de la era de los sintetizadores digitales y el “sampling”, crearon arreglos complejos y de múltiples capas en sus singles, a veces grabando diferentes y extensas interpretaciones de sus canciones de estudio. Estas versiones bailables estan generalmente disponibles en discos de vinilo, como singles en “caras B” a 45 rpm o en singles de 12 pulgadas, hasta el lanzamiento del recopilatorio Night Versions: The Essential Duran Duran en 1998.

Duran Duran ha vendido más de 70 millones de discos, y ha tenido 18 singles en la importante lista Billboard Hot 100, y treinta en el Top 40 de Gran Bretaña.