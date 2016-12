Daydream, nº 1 de Billboard 200

En él se encontraban temas como Fantasy, que llegó también a lo más alto de la lista de singles, Always be my baby y One sweet day, este último interpretado junto al cuarteto de Filadelfia Boyz II Men. La continuación de Daydream fue el CD Butterfly, en 1997, y en 1999 siguió adelante con su carrera musical con Rainbow, el último disco que grabaría con Sony Music.