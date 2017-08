Craig David lanza su tercer álbum, ‘The story goes…’

Precedido por el rompedor sencillo All the way, Craig David puso a la venta un día como hoy su tercer álbum, The story goes…, que rompía tres años de ausencia musical. Producido en parte por uno de sus descubridores y ex miembro de The Artful Dodger, Mark Hill, el disco incluía títulos como Don’t love you no more (I’m sorry), Separate ways, Unbelievable, Take ‘em off o My love don’t stop.