Concierto Básico de Blondie

El mítico grupo neoyorquino liderado por Deborah Harry ofreció, su Concierto Básico en la sala Universal Island de Leganés (Madrid). El cuarteto, que se separó en 1982 tras publicar “The hunter”, se volvió a reunir para goce y disfrute de sus seguidores.

El resultado fue el disco No exit (1999), álbum al que siguió, Alive, una recopilación de los mayores éxitos en vivo de la formación: Alive (1999). Maria, el tema que les abrió de nuevo las puertas del mercado musical, sonó en el Concierto Básico, donde también se pudieron escuchar canciones como Forgive and forget y Rapture. Debbie Harry, la vocalista de Blondie y uno de los iconos del rock, demostró que los años de ausencia no han hecho mella en su voz. Sonó brillante y seductora. Blondie se formó a mediados de los años 70. Precursores de la new wave, estos neoyorquinos tienen a sus espaldas una carrera musical plagada de éxitos. Su primer disco, homónimo se publicó en 1976, y gracias al éxito que obtuvieron, al año siguiente actuaron como teloneros en las giras de David Bowie e Iggy Pop. Plastic letters (1977), Heart of glass (1979) y Eat to beat (1980), son otros de los trabajos que completan la brillante discografía de Blondie.