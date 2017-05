Buffalo Springfield se separa

Todo surgió del afortunado encuentro entre Young, entonces miembro de The Squires, y Stills que estaba de gira con The Company, se encontraron en Ontario y surgió entre ellos una fuerte química, que dio como resultado que en su siguiente encuentro.

Un año después, decidieran unir sus aptitudes y formar junto a otros miembros Buffalo Springfield, debutaron así un 11 de abril bajo ese nombre que habían tomado cuando vieron aparcada una apisonadora llamada así.

Su primer sencillo que se publicó en julio de 1966 “Nowadays Clancy Can´t Even Sing” no tuvo demasiada repercusión, pero 5 meses después escribirían el tema emblema de la banda “For What It´s Worth”, en plenas navidades de 1966 grabaron la canción y ese tema, que había sido inspirado por las revueltas de Sunset Strip, llegaría a lo más alto a partir de marzo de 1967.

Pero lo cierto es que entre ellos las disputas eran constantes, persistentes los cambios en la formación, las idas y venidas de unos y de otros hicieron que la banda comenzase a expirar pero seria el 5 de mayo de 1968, tras una detención, no era la primera, por consumo de drogas, en la que se vieron implicados Young; Furay; Messina y Eric Clapton cuando la banda se disolvió.

Ese 5 de mayo dieron su último concierto en Long Beach arena, esa fue su despedida real.

En definitiva, Bufalo Springfield aunque no fue un grupo de gran éxito comercial exceptuando su “For What It´s Worth”, están incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame y quizá su mayor resultado fue el de lanzar al mundo de la música a artistas que más tarde serían tan grandes como Neil Young, como Stills en The Byrds, Graham Jones en The Hollies o Furay y Messina en Poco.