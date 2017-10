El cantante canadiense y la Spice Girl rodaron un día como hoy el vídeo de When you’re gone en Nueva York. La canción se incluía en el álbum On a day like today de Bryan Adams.

De cualquier forma, este disco no funcionó del todo bien ya que de hecho sólo estuvo dos semanas en listas. Al margen del dueto con Melanie C, en este trabajo también aparecían temas como Cloud # 9, Inside out y On a day like today.