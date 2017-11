Bill Wyman anuncia que deja The Rolling Stones

Tras más de 30 años como miembro de una de las bandas más relevantes de los últimos tiempos, Bill Wyman, el bajista de The Rolling Stones, anunció oficialmente que abandona el grupo. Eso no significó que colgara la toalla y dejara de tocar definitivamente.

En los años sucesivos estuvo tocando con amigos, sobre todo para pasárselo bien, e incluso respondió a las llamadas de sus ex compañeros para actúar con ellos en los directos más importantes de la formación. Tras anunciar su marcha, Wyman se dedicó a escribir su autobiografía, titulada Stone alone. Fue el primer Stone en lanzarse en solitario. En 1997 montó The Rhythm Kings para tocar blues y rock junto a sus amigos.