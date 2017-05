Nació en Southampton (Reino Unido) en 1981. Es una de las nuevas figuras del R&B y el garage británicos. Aunque debutó como vocalista del dúo de productores y remixers Artful Dodger, su primer álbum (el que le encumbró) Born to do it no se publicó hasta 2000. En 2002 publicó Slicker than your average y en 2005 The story goes….