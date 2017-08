Adiós definitivo de The Doors

Los dos años que transcurrieron desde la desaparición de Morrison hasta la disolución de la banda, The Doors editarían dos álbumes “Other voices”, en 1971 y “Full circle” en 1972. Pero sin su líder, la cosa no volvió a ser lo mismo.

El debut del grupo californiano en 1967 había sido espectacular. El single “Light my fire” rompió todos los esquemas musicales y pronto Jim Morrison, con su particular voz y estilo, empezó a sentar las bases de un éxito que convertiría a la formación en un claro referente para las futuras agrupaciones de rock. The Doors se convirtió en el máximo exponente de la psicodelia de los 60’s.

El último gran éxito de la banda fue el álbum L.A. Woman, en 1971. Tras la muerte de Morrison, los miembros restantes continuaron por algún tiempo. Inicialmente se había pensado reemplazar a Jim por un nuevo cantante, se habló de Iggy Pop. Al final, Krieger y Manzarek tomaron el lugar de Morrison cantando, lanzaron dos álbumes y se fueron a gira.

Aunque los dos discos vendieron bien, no lograron llegar al público como en la época de Morrison. Finalmente, los Doors supervivientes decidieron abandonar a finales de 1972. Tras su disolución, se empezó a gestar la leyenda de The Doors.