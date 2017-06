Song sung blue, nº1 de Billboard

La canción, un tema clásico de Neil Diamond, se incluye en su álbum Moods (1972). En él estaban otros títulos como High rolling man y Play me. Unos años antes, Diamond ya se había consagrado como uno de los grandes cantantes y compositores de los años 60, gracias a canciones como Girl, you’ll be a woman soon o Sweet Caroline. The Monkeys convirtió una de sus composiciones, I’m a believer, en nº1. Su primer nº1 de Billboard, como cantante, llegó en 1970 con Cracklin’ Rosie. Song sung blue, fue el segundo.